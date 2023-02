Sosyal market, depremzedelere özel hizmet veriyor

Kocasinan Belediyesi'nin 2017 yılında hayata geçirdiği ve şimdi ise depremzedelerin kıyafet ihtiyaçlarını karşılaması için merkez haline dönüştürülen Sosyal Market, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Sosyal Market'i ziyaret edip, özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Depremzede kardeşlerimizin her alanda yanında olmak için gayretlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Sosyal Market'imizle ise kardeşlerimizin giysi ihtiyacını karşılıyoruz. ”dedi.

AFAD ile Kocasinan Kaymakamlığı'na kayıtlı ve Kocasinan sınırları içerisinde yer alan depremzede aileler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün belirlediği zamanlarda Sosyal Market'ten giysi ihtiyaçlarını karşılıyor. Sosyal Market'i ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, depremzede ailelere ‘Geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Özellikle depremzede çocuklarla yakından ilgilenerek, onların istediği kıyafetleri birlikte seçen Başkan Çolakbayrakdar, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Depremzede ailelerin her türlü talepleriyle yakından ilgilendiklerini ve her alanda destek olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Dün, deprem bölgelerinden biri olan Kahramanmaraş'ın ilçesi Türkoğlu'nda yaraları sarmak için oradaydık. Bugün ise Kayseri'mize gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlamak için buradayız. Tamamen depremzede kardeşlerimize hizmet vermeye başlayan Sosyal Market'imiz, misafirlerini ağırlıyor. Deprem bölgelerinden şehrimize gelen kardeşlerimizin Sosyal Market ile kıyafet ihtiyacını karşılıyoruz. Kocasinan Kaymakamlığı ile AFAD'a kaydını yaptırmış olan depremzede kardeşlerimiz, burada alışveriş yapabiliyorlar. Çocuk, genç ve yaşlı olmak üzere herkesin giyimle ilgili bütün ihtiyaçlarını, Sosyal Market'imizle destek oluyoruz. Buradaki ürünlerin tedarik noktasında hayırsever kardeşlerime teşekkür ediyorum. Mağazamızda daha fazla ürün olmasında katkı sağlayan hayırseverlerimiz, yurt dışından özellikle Hollanda'dan destek olan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Depremzede kardeşlerimizin her alanda yanında olmak için gayretlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte bu yaraları sarıp, bu zor zamanları aşacağız” ifadelerine yer verdi.

Dilediği gibi mağazadan sıfır ürünleri seçen depremzede aileler ise Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek; “Rabbim, devletimize ziyan vermesin. Allah devletimizden ve başkanımızdan razı olsun” diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.