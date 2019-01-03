Soykarcı: Amatörde şiddetin önüne geçmek için herkes üzerine düşeni yapmalı

Son haftalarda amatör maçlar öncesinde, maç sırasında ve sonrasında yaşanan şiddet olaylarının kendilerini üzdüğünü söyleyen Kayseri ASKF Başkanı ve TFF Amatör Kurul Üyesi Musa Soykarcı, bu olayların önüne geçilmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi. Olayların geneline bakıldığında kimsenin suçu kabul etmediğini söyleyen Soykarcı, ''Bu olayların sona ermesi için deyim yerindeyse herkes kapısının önünü süpürecek. Öncelikle herkes kendine çeki düzen verecek. Önce ben değil önce centilmenlik düsturunu edinecek. Saha içinde hakem hatası da olur oyuncu hatası da olur. İyi niyetli olmak çok önemli. 17 Yaşında bir kardeşimiz hayatını kaybetti. Bunun telafisi olabilir mi? Farkındalık oluşturmak için bir hafta maçlar oynatılmayacak. Bu duruma bile farklı yorumlar getiriliyor. Yazık. Gencecik bir kardeşimizi kaybetmişiz ve birileri çıkıp başka konulara giriyor. Bu tür şiddet olaylarının önlenmesi için bu camianın içinde bulunan herkes, hakem, gözlemci, saha komiseri, yönetici, antrenör, futbolcu ve taraftarlar şapkalarını önlerine koyarak bu konu hakkında ben ne yapabilirim diye düşünürse bir adım atmış oluruz'' dedi.