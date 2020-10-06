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Soykarcı'dan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı'ya ziyaret

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı ve Yönetim Kurulu üyeleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne atanan Ali İhsan Kabakcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı ve Yönetim Kurulu üyeleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atanan Ali İhsan Kabakcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.


Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atanan Ali İhsan Kabakcı'ya ‘hayırlı olsun' ziyaretleri sürüyor. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kabakcı'yı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde ziyaret ederek başarılar diledi. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı görüş alışverişinde bulundu.

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