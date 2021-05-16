Soysallı Büyüleyen mesire alanı tadilat bekliyor

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan ve yaz aylarında doğa severlerin akınına uğrayan Soysallı Büyüleyen mesire alanındaki kamelyalar tadilat yapılmayı bekliyor.

Özellikle yaz mevsiminde şehir içi ve şehir dışından doğa severlerin akınına uğrayan, Erciyes Dağı'ndan gelen soğuk suyu ile meşhur olan Soysallı Büyüleyen mesire alanındaki kamelyaların harap olmuş hali dikkat çekiyor. Yüzlerce insanın uğrak alanı olan ve Develi ilçesinin en büyük turistik merkezlerinden birisi olan Soysallı Büyüleyen mesire alanındaki kamelyaların halini gören vatandaşlar, "İlçemizin dışarıya açılan kapısı durumunda olan bu güzel mekanın elden geçirilmesi gerekiyor. Yaz aylarında yüzlerce insanın akın ettiği ve ilçemizin adeta reklamının yapıldığı, doğa harikası olan bu mesire alanı, Develi ilçesine yakışır bir hale getirilmelidir" diye konuştu.