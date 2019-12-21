S?zle?meli hayvanc?l?k modeli geliyor

Kayseri Pancar Kooperatifi Y?netim Kurulu Ba?kan? H?seyin Akay, ?HA'ya yapt??? a??klamada S?zle?meli Hayvanc?l?k Modeli ile ilgili bilgiler verdi. Bu modelle ?ift?ilerin elinden tutacaklar?n? s?yleyen Ba?kan Akay, ??zellikle hayvanc?l?k konusunda T?rkiye'de sorunlar ya?an?yor olmas? sebebiyle bunu bir g?rev bildik ve projeyi geli?tirdik? dedi.

Tar?msal ve hayvansal ?retimde ?ift?ilerin geli?tirilmesi gerekti?ini s?yleyen H?seyin Akay, ?Kayseri ?eker Fabrikas? biliyorsunuz ki ?eker pancar?nda s?zle?meli ?retim ger?ekle?tiriyor ve bunu da en ba?ar?l? ?ekilde y?r?t?yor. 14 bin 500 ?ift?iyle birlikte s?zle?meli ?retim yap?yoruz ve bu ?er?evede ?ift?imizin her t?rl? ihtiyac?n? kar??l?yoruz. Avanslar?n? da veriyoruz ve bunlar? yaparken bir kuru? faiz uygulamas? yapm?yoruz. En sonunda yeti?en ?r?n?n? de en sonunda Kayseri ?eker olarak al?yoruz ve ?ekere d?n??t?r?yoruz ve bu ?ekilde ?ift?iye ?nemli bir katk? sa?l?yoruz. Bu s?zle?meli tar?m modeli olduk?a do?ru ve ?nemli bir model ve ?ift?inin en ba?ar?l? ?ekilde ?retim yapabilece?i bir model ??nk? T?rkiye'de ?ift?inin elinde sermayesi yok. Mutlaka kooperatifler eliyle ?ift?inin elinden tutulmas?, y?nlendirilmesi ve y?netilmesi laz?m. Bunu ?eker pancar?nda yapabildi?imize g?re, ba?ka ?r?nlerde de pekala yapabiliriz. Gerek tar?msal, gerekse de hayvansal ?retimde bunu yapabiliriz. Biz ?zellikle hayvanc?l?k konusunda T?rkiye'de sorunlar ya?an?yor olmas? sebebiyle bunu bir g?rev bildik ve kendimiz bir proje geli?tirdik. Bu proje de ?S?zle?meli Hayvanc?l?k Modeli' ve bu konuda haz?rlad???m?z projeyi ?n?allah Ziraat Bankas?'yla m?zakere edece?iz. Onlar?n da benimseyece?i ve kredilendirece?i bir modelle bunu uygulamaya koyaca??z. Bu konuda hayvanc?l??a ve ?ift?imizin hayvanc?l?kla ilgili olan ?retimine de ?nemli bir katk? sa?layaca??m?z? ?mit ediyoruz? dedi.

Akay, bankayla olan ?n g?r??melerin tamamland???n? ve dosyalar?n?n haz?r olduktan sonra m?zakerelerin yap?laca??n? s?yleyerek s?zlerini ?u ?ekilde tamamlad?:

??u anda biz proje haz?rl??? a?amas?nday?z ve ?ok fazla gecikmeden Ziraat Bankas?'yla bunu m?zakere edece?iz ??nk? bunun finansman?n?n Ziraat Bankas? taraf?ndan sa?lanmas?na ihtiya? var. Biz bu b?t?enin tamam?n? ?z kaynaktan kar??layamay?z. Bizim de ?z kaynak olarak koymam?z gereken miktarlar olacak ama ?nemli bir k?sm?n? da Ziraat Bankas? kredilendirecek. Biz de dosyalar?m?z haz?rland?ktan sonra m?zakere s?recine ba?layaca??z. Bu konuda ?n g?r??melerimizi yapt?k ve onlar da bu konuda g?r??melerimizi bekliyorlar.?