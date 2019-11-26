SP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan:

Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı'nın Kasım ayı genişletilmiş il divan toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, ülkenin algı ile yönetildiğini söyleyerek “CHP iddiaları ile gündemdeki birikmiş sorunlar örtbas edilmeye çalışılıyor” dedi.

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda gerçekleşen toplantıya Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş, il ve ilçe teşkilatları katıldı.

İktidarın 17 yılda yaptığı uygulamalar ile toplumda oluşan kutuplaşmayı ortadan kaldırılmak yerine daha da artırdığını söyleyen Mahmut Arıkan, Bugün burada Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı'nın Kasım ayı genişletilmiş il divan toplantısı için bulunmaktayız. toplumun en büyük problemi kutuplaşmadır. Bu kutuplaşma problemi de maalesef AK Parti iktidarının son 17 yıldaki politikalarının neticesinde ortaya çıkmış bir durumdur. Bu durumu ortadan kaldırmak için gayret gösterilmesi gerekirken , son dönemde mecliste yaşanan hadiseler olayları biraz daha körüklemiş vaziyette” dedi.

Arıkan, ülkede var olan sorunların üzerinin kapatılması için gündeme farklı konuların getirildiğini fakat bu durumun sıkıntıları ortadan kaldırmadığını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ülkemizi yöneten insanlar, ülkeyi algı metodu ile yönetme gayreti içerisindeler. Maalesef gerçekleri gizleyerek algı üzerinden bir takım icraatlar yapmak gayretindeler. Son iki gündür ülke hiç olmadık bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan hadiseler ülke gündeminin birinci maddesi haline gelmiş vaziyette. Bugün ülkede ekonomik anlamda çok büyük sıkıntılar, eğitim anlamında büyük sıkıntılar, dışımızda yaşanan hadiseler ve tarımda çok büyük sıkıntılar söz konusuyken, ülkemizde iki gündür devletin en tepesinden bütün yönetim kademelerine kadar Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki meseleleri konuşmanın birikmiş sorunları örtmekten öteye gitmediğini düşünüyoruz. Biz Saadet Partisi olarak, algılarla değil gerçeklerle bu ülkenin idare edilmesi için halkımızı uyarma noktasında geçmişte olduğu gibi, bundan sonra da gayret içerisinde olacağız. Bugün AK Parti iktifarı tarafından sürekli olarak kullanılan bir ifade var, İMF'ye borçlarının kalmadığı hatta İMF'nin para talep ettiği takdirde para bile verebileceği ifade ediliyor. Bunun doğru olduğunu ifade ediyoruz ama AK Parti iktidara geldiğinde 200 milyar dolar olan borcun, bugün 700 milyar dolarlara çıkmış olmasının da algı yöntemi ile saklanan bir gerçek olduğu kanaatindeyiz. Geçtiğimiz günlerde yapılan tarım şurasında da görüldü ki, tarımdaki durumumuz da maalesef içler acısı vaziyette. Bu sıkıntıların giderilmesi için de Saadet Partisi olarak, üzerimize düşen gayreti göstereceğiz”