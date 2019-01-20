SP Hacılar adayını tanıttı

Saadet Partisi (SP) düzenlediği program ile Hacılar Belediye Başkan Adayı Erdal Altun'u kamuoyuna tanıttı.

SP Kayseri İl Başkanlığı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde, Hacılar belediye başkan adayı olarak Erdal Altun'u açıkladı. Aday tanıtım töreninde bir konuşma yapan SP Hacılar Belediye Başkan Adayı Erdal Altun, "Hacılar'da partilerin yarışması Hacılarlıya zarar veriyor. O yüzden biz partilerin yerine adayların yarışması gerektiğine kanaatine vararak bu seçimde bir birliktelik, ahenk yakalama gayreti göstereceğiz. Her görüşten her partiden arkadaşlarla birlikte Hacılar için birlikte mücadele edeceğiz. Yerel seçimlerde vatandaşımızın ve bölgemizin neye ihtiyacı varsa ona yönelik çalışmalar yapacağız. Belediye başkanı olduğum zaman halkın içinden yerel bir başkan olacağım ve tüm mesaimi buraya ayırıp Hacılar'a taşınacağım. Bu 5 yılda boşa gitti dedirtmeyip en güzel hizmetleri birlikte yapacağız. Ödevimizi yaptık; semt semt, mahalle mahalle kimin neye ihtiyacı var, hangi yaş grubu neyi istiyor hepsini analiz ettik” dedi.

SP İl Başkanı Mahmut Arıkan ise, “Hacılarda yakaladığımız bu birliktelikte bu güzellikle bu kişisel menfaatleri bir kenara bırakarak Hacılar için bir araya gelmiş insanların Türkiye'ye örnek olacağını düşünüyorum. Hacıların dertlerini biliyoruz. Hacıların en büyük problemlerden biri, Hacılardaki imar problemidir. Hacılar, kentsel dönüşüm ile nefes alacaktır. Şehrimize 10 kilometre mesafedeki bir ilçenin bu şekilde olmaması gerekir. Kayseri'den gelen insanların Hacılar'da da yaşayabilirim demesi ve o imkanların olması gerekir. Bugün maalesef bu imkanlar Hacılar da yok. İlerleyen zamanlarda çok daha güzel ortamlarda başkanımızla beraber çalışacağız, mücadele vereceğiz ve halkın iradesi ile Erdal Altun'u Hacılar'a belediye başkanı yapacağız. Erdal Altun başkanımız Saadet Partisi'nin değil Hacılar halkının adayıdır” ifadelerini kullandı.