SP İl Başkanı Ürkündaş'tan Gaziler Günü Mesajı

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Gazilik, şehitlikten sonraki yüce bir unvandır" ifadesinde bulundu.

Ürkündaş mesajında, "Türk milletinin gururla ve şerefle taşıdığı bir unvan olan gazilik, rütbelerin en büyüğü olan şehitlikten sonra gelen en kutsal rütbedir. Bugün kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü korumak için, üstün bir cesaret örneği göstererek hayatlarını ortaya koyan ve gazilik onuruna erişen kahraman vatan evlatlarımızı şükran ve minnetle anıyorum. Şehitlik ve Gazilik vatan sevgisini, milli ve manevi değerlerini her şeyden üstün tutan Türk milleti için ulaşılabilecek en yüce makamlardır. Yurdumuzun her karış toprağını canı pahasına koruyan Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri gazilerimizdir. Asırlar boyunca kurduğu güçlü devletlerle dünya tarihine yön veren ecdadımız, en zor koşullarda dahi vatanını canı pahasına savunarak bağımsız yaşama arzusundan asla taviz vermemiştir. Bu özelliği ile kahraman milletimiz bir yandan hüküm sürdüğü topraklarda barış ve huzurun teminatı olurken bir yandan da verdiği istiklal mücadeleleriyle esaret altında yaşayan mazlum milletlere örnek olmuştur." düşüncelerine yer verdi.