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SP il Başkanı Ürkündaş'tan Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.


SP Kayseri İl Başkanı Ürkündaş mesajında şu ifadele yer verdi:


"2019-2020 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olması dileğiyle; geleceğimizin sağlam temeller üzerinde kurulmasını ve yarınlara güvenle bakmamızın ön koşulu, çocuklarımızın bilgili, özellikle ahlaki ve manevi değerlerine bağlı, kendine güvenen, saygılı, eleştirel düşünebilen ve sorgulayan kişiler olarak yetişmelerini sağlayacak eğitim öğretim sisteminin hayata geçtiği nice yıllara erişmek ümidi ile; 2019-2020 eğitim öğretim yılının tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederim."

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