İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

SP Talas Belediye Başkan Adayından Orhan Say ve Rıfat Yıldırım'a Ziyaret

Saadet Partisi Talas Belediye Başkan Adayı Mimar Harun Toprak, Talas Eski Belediye Başkanlarından Rıfat Yıldırım ve Orhan Say’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Saadet Partisi Talas Belediye Başkan Adayı Mimar Harun Toprak, Talas Eski Belediye Başkanlarından Rıfat Yıldırım ve Orhan Say'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Ziyarette konuşan SP Talas Belediye Başkanı Adayı Harun Toprak; ”Sizleri ziyaret ederek fikirlerinizi almamız bizim için önemli. Bu yüzden ziyaretlerimize sizlerle başladık. Biz, Talas için elimizden gelenin en iyisini yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Talas ilçemizi 1 Nisan sabahı Milli Görüş Belediyeciliği ile tanıştıracak ve hak ettiği hizmete kavuşturacağız” dedi.


Talas Eski Belediye Başkanlarından Rıfat Yıldırım ve Orhan Say da, ziyaretten memnun kaldıklarını belirterek, Toprak'a çalışmalarında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.