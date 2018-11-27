Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor son 4 haftada aldığı beraberlikler ile beraberliğe abone oldu.

2018-2019 Futbol sezonunda deplasmanda 1970 Hisar Spor'u 2-1 yenerek galibiyetle başlayan Talasgücü Belediyespor ardından Medcem Silifke Belediyespor ve Kapadokya Belediyespor ile berabere kaldı. Ligin 4.haftasında evinde Adana Vefa 01 Spor'u 3-1 ile geçen Sarı-Lacivertliler ligin 5.haftasında Mut İdman Yurdu BElediyespor'a 2-1, 6.haftada Arsuz Karaağaçspor'a 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Talasgücü Belediyespor son 4 haftada oynadığı maçlarda Kırıkhanspor ile 2-2, Adana Ceyhanspor ile 0-0, 68 Aksaray Belediyespor ile 1-1 ve geçtiğimiz hafta oynadığı Mersin İçelspor ile ise 1-1 berabere kaldı.

Talasgücü Belediyespor 5.grupta Adana Kiremithanespor'la beraber 6 beraberlik alarak grubun en çok beraberlik alan takım oldu.

“10 maçta 2 galibiyet”

Talasgücü Belediyespor ligde geride kalan 10.hafta sonunda sadece 2 galibiyet aldı. 1970 Hisar Spor ve Adana Vefa 01 Spor'u yenen Sarı-Lacivertliler 2 mağlubiyetle ve 6 beraberlik aldı. Hem iç sahada hem de dış sahada oynadığı maçlarda skoru koruyamayan Talasgücü Belediyespor istediği sonuçları alamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Güçlü bir kadroya sahip olan ve oynadığı futbol ile dikkat çeken Sarı-Lacivertliler topladığı 12 puanla 10.sırada yer alıyor.

İşte Talasgücü Belediyespor aldığı sonuçlar;

1970 Hisarspor 1-2 Talasgücü Belediyespor

Talasgücü Belediyespor 2-2 Medcem Silifke Beldiyespor

Kapadokya Göremespor 0-0 Talasgücü Belediyespor

Talasgücü Belediyespor 3-1 Adana Veda 01 Spor

Mut İdman Yurdu Belediyespor 2-1 Talasgücü Belediyespor

Talasgücü Belediyespor 0-1 Arsuz Karaağaçspor

Kırıkhanspor 2-2 Talasgücü Belediyespor

Talasgücü Belediyespor 0-0 Ceyhanspor

68 Aksaray Belediyespor 1-1 Talasgücü Belediyespor

Talasgücü Belediyespor 1-1 İçelspor