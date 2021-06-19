Spor AŞ Babalar Günü'nü unutmadı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, Babalar Günü dolayısıyla bisiklet etkinliği düzenledi. Talas Paraşüt İniş Alanı'nda düzenlenen etkinliğe, bin 500 kişi katıldı. Babalar, çocuklarıyla beraber 7 kilometrelik parkurda bisiklet sürerek, keyifli anlar geçirdi.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş, “Bildiğiniz üzere doğa kampları, yürüyüşler, bisikletler bizim Kayseri'de organizasyonel anlamda getirdiğimiz yeniliklerdir. Haziran ayının başında bir doğa yürüyüşü etkinliği yapmıştık ve bisiklet sürmüştük. Yarın da Babalar Günü. Pandemi dolayısıyla Pazar günü kısıtlama olduğu için bugün babalarımızı unutmadık. Babalarla çocuklarını bisiklet etkinliğinde buluşturduk. Bin 500 kişiyle birlikte güzel bir bisiklet turu gerçekleştirdik. 7 kilometre civarında parkurumuz vardı. Kazasız ve belasız şekilde tamamlamış bulunuyoruz. İnşallah etkinliklerimiz Temmuz ayında tüm hızıyla devam edecek” dedi.