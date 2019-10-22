'Spor A.Ş. Bizim Okulda' etkinliği devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş.'nin çocuklara yönelik önemli etkinliklerinden olan 'Spor A.Ş. Bizim Okulda' etkinliği bu kez Fatih Sultan Mehmet Han İlkokulu'nda yapıldı.

Yaz spor okulları, doğa yürüyüşleri, bisikletli etkinlikler, doğa kampları ve mahallelerde yapılan etkinlikler gibi pek çok faaliyetle yüz binlerce kişiyi sporla buluşturan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporun küçük yaşlarda alışkanlık haline getirilmesi için de çalışmalar yapıyor. 'Spora Minik Adımlar', 'Spor A.Ş. Bizim Okulda' gibi etkinliklerle sporu eğlenceye dönüştüren Spor A.Ş. bu kez Gesi-Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Han İlkokulu'ndaydı. Spor A.Ş.'nin büyük ilgi gören etkinliğini ve öğrencilerin büyük bir keyifle bu etkinliklere katılımını Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Rübbiye Reyhan Nalbantoğlu ve Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş da izledi.

Müzik ve Spor A.Ş. eğitmenleri eşliğinde okul bahçesinde sabah sporu yapan öğrenciler daha sonra Spor A.Ş. tarafından oluşturulan parkurlarda hem spor yaptılar hem de eğlenceli bir gün geçirdiler.