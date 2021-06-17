-Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü 15'de 15 yaptı

15-16 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenen Yaz Kupası Okçuluk İl Birinciliği yarışmasına 15 sporcu ile katılan Spor A.
Ş. Gençlik ve Spor Kulübü, 15 madalya alarak önemli bir başarıya imza attı.
Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, 15-16 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenen Yaz Kupası Okçuluk İl Birinciliği yarışmasına katılan 15 sporcunun yarışmadan madalya ile ayrıldığı belirtildi. Kulüp yönetimi yaptığı açıklama ile antrenör ve sporcuları kutladı. Şampiyonaya katılan sporcular ve elde ettikleri dereceler şöyle:
Klasik Yay Kadet Erkeklerde
Hamza Yücel 1.
Klasik Yay Kadet Kadınlarda
Fatma Maraşlı 1.
Azra Görücü 3.
Makaralı Yay Kadet Erkeklerde
Yunus Emre Arslan 1.
Furkan Akgün 2.
Burak Maraşlı 3.
Makaralı Yay Kadet Kadınlarda
İrem Ocakcı 1.
İlkim Şevval Sakıcı 2.
Elif Doğan 3.
Makaralı Yay Genç Erkeklerde
Mustafa Dinçel 1.
Makaralı Yay Genç Kadınlarda
Yasemin Özsoy 1.
Gamze Çalışkan 3.
Makaralı Yay Büyük Erkeklerde
Egemen Uslu 1.
Mustafa Sönmez 2.
Makaralı Yay Büyük Kadınlarda
Gizem Elmaağaçlı 1.