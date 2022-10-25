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Spor A.Ş Gençlik ve Spor üçüncü oldu

Kayseri Spor A.

Ş Gençlik ve Spor Kulübü Alanya'da düzenlenen 2. International Alanya Youth Cup turnuvasında üçüncü oldu.



21-23 Ekim 2022 tarihleri arasında Alanya'da yapılan 2. International Alanya Youth Cup Futbol müsabakalarında 8 takımın kıyasıya mücadele etti. Oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü turnuvayı ilk 3 takım arasında tamamladı. Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü Yaşamkent, Alanyaspor, Do'stlık Toshkent ve Adana Demirspor takımlarını mağlup ederken, Manavgat Akademi, Minik Kramponlar SK takımlarına mağlup oldu. Alanya Beşiktaş takımı ile ise berabere kaldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını ve antrenörler Celal Kösedağ ile Ömer Anıl Polat'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.


Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü'nün oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şu şekilde;


Spor A.Ş 8-1 Yaşamkent


Spor A.Ş 3-2 Alanyaspor


Spor A.Ş 1-3 Manavgat Akademi


Spor A.Ş 2-1 Do'stlık Toshkent


Spor A.Ş 1-2 Minik Kramponlar SK


Spor A.Ş 3-1 Adana Demirspor


Spor A.Ş 0-0 Alanya Beşiktaş

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