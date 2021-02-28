İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor A.Ş. kayakçıları Bursa'dan derece ile döndü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.

Ş.'nin 4 kayakçısı, Bursa'da düzenlenen Alp Disiplini B Grubu yarışmalarından derece ile döndü.


23-26 Şubat 2021 tarihleri arasında Bursa Uludağ Kayak Merkezi'nde Türkiye Kayak Federasyonu tarafından yapılan Alp Disiplini B grubu 1. ve 2. etap yarışmaları yapıldı. Yarışmalar sonrasında Ş. Gençlik ve Spor Kulübü kayakçıları şu dereceleri aldı:


U12 Kızlar Rana YAYLACIOĞLU 5.


U12 Erkekler Ömer Faruk KARADOĞAN 4.


U12 Erkekler Muhammed Emin TOPALOĞLU 6.


U14 Kızlar Ceylin ÜREY 9.

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.