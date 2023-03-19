Spor A.Ş. kayakta iddialı

Ş. Gençlik ve Spor Kulübü, kayak branşında da başarılı sporcular yetiştiriyor.

13-16 Mart 2023 tarihleri arasında Bursa Uludağ'da yapılan Alp Disiplini 1. ve 2. Etap Yarışmaları sonucunda Spor AŞ Gençlik ve Spor kulübü sporcuları büyük başarı elde etti. Gerçekleştirilen yarışmalarda Ömer Faruk Karadoğan U14 erkekler büyük slalom yarışmasında 3'üncü oldu. Yarışmaya katılan diğer sporcular Rana Yaylacıoğlu U14 kızlarda, Muhammed Emin Topaloğlu U14 erkeklerde, Ceylin Ürey U16 kızlarda Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.