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Spor A.Ş sporcuları yüzmede Türkiye Şampiyonası vizesi aldı

Türkiye 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Grup Müsabakası’nda barajı geçen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.

Türkiye 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Grup Müsabakası'nda barajı geçen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş'den 5 sporcu Türkiye Şampiyonası finaline katılmaya hak kazandı.


6-7 Mayıs tarihleri arasında Ankara Keçiören Etlik Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen Türkiye 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Grup Müsabakası'nda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları önemli başarılara imza attı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç sporcuları ve antrenör Ahmet Eskalen'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş'den barajları geçerek Türkiye Şampiyonası finaline katılmaya hak kazanan sporcular ve dereceleri şöyle:


Mehmet Dağhan Çaylan


100 metre sırtüstü stilde Bölge 3.sü


400 metre serbest stilde Bölge 3.sü


50 metre sırtüstü stilde Bölge 4.sü


100 metre serbest stilde Bölge 5.si


Ela Savaşçı


200 metre ferdi karışık stilde Bölge 3.sü


100 metre sırtüstü stilde Bölge 3.sü


Elif Nur Arduç


100 metre kelebek stilde Bölge 4.sü


200 metre ferdi karışık stilde Bölge 6.sı


50 metre serbest stilde A1 barajı (Final hakkı)


Doruk Çavdar


50 metre serbest stilde A1


100 metre serbest stilde A1


400 metre serbest stilde A1


Çağan Sarıaslan


100 metre serbest stilde A1


400 metre serbest stilde A1

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