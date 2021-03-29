Spor A.Ş. sporcularından havuzda büyük başarı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.
Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Ulusal Gelişim Projesi 1. Vize Müsabakalarında büyük başarı elde etti.
11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. Vize müsabakaları 27-28 Mart tarihleri arasında Kayseri Olimpik Yüzme Havuzunda yapıldı. Yarışma sonucunda Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından
Cansu Uçan 200 metre kurbağalama 1., 100 metre kurbağalama 1., 50 metre kurbalağama 1.
Beren Duru Aydın 100 metre kurbağalama 2., 50 metre kurbağalama 3.
Kerem Topçuhasanoğlu 100 metre kurbağalama 4. oldu.
Sporcular barajları geçerek bir üst tura katılmaya hak kazandı.