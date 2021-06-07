Spor A.Ş'nin altın raketleri

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Tenis Turnuvasında mücadele eden Spor A.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Tenis Turnuvasında mücadele eden Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları 5 madalya alarak önemli bir başarıya imza attı.
Kayseri'de19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Tenis Turnuvası 3-6 Haziran 2021 tarihleri arasında yapıldı. Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvaya katılan Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları yarışmada 5 madalya alarak dikkat çekti. Turnuvada Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından 15-18 Yaş Grubu Erkekler kategorisinde Mustafa Halit Karataşgürler birinci Berkant Ateş ikinci olurken15-18 Yaş Grubu Kadınlar Kategorisinde ise Sıla Akyol birinci oldu. Yine 13-15 Yaş Grubu Erkekler Kategorisinde İrfan Mert Karaca üçüncülüğü elde ederken, 10-12 Yaş Grubu Erkekler Kategorisinde Dağhan Doğan üçüncü sırayı elde etti.