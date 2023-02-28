Spor A.Ş.'nin Bahar Dönemi Spor Okulları Kayıtları Başladı

Ş. 11 spor tesisinde 14 farklı branşta yediden yetmişe Kayserililere sporu sevdiren Spor Okulları'nın 1'inci Bahar Dönemi kayıtlarını başlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin spor faaliyetlerinde öncü kuruluşu Spor A.Ş. Kayserilileri dört mevsim sporla iç içe tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Minikler başta olmak üzere gençler ve yetişkinlerin de yoğun ilgi gösterdiği spor okullarının 14 branşta 11 tesiste düzenlenecek 1'inci Bahar Dönemi kayıtları başladı. Düzenlediği etkinlikler, faaliyetler ve eğitimlerle Kayseri'de vatandaşların sporu bir yaşam şekli olarak benimsemelerine katkı sunan, bünyesinde profesyonel sporcular yetiştiren ve ülke sporuna kazandıran Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından, 11 spor tesisinde futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa kadar birbirinden farklı 14 branşta zengin içeriklere sahip eğitimlerin verileceği spor okullarının 1'inci Bahar Dönemi başladı. 25 Mart tarihinde başlayacak 1'inci Bahar Dönemi Spor Okulları, 30 Nisan 2023 tarihinde sona erecek şekilde planlandı. 1'inci Bahar Dönemi Spor Okulları Kurslarında branşlar ve yaş aralıkları şu şekilde belirlendi;

“Yetişkin kursları için 16-65 yaş, cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-13 yaş, futbol 5-12 yaş, basketbol 7-15 yaş, hentbol 7-15 yaş, tenis 7-15 yaş, masa tenisi 7-15 yaş, okçuluk 7-15 yaş, geleneksel okçuluk 7-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş, kick boks 7-15 yaş, voleybol 7-15 yaş, badminton 7-15 yaş ve güreş 8-12 yaş.”

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'de spor okulu kurs ücreti aylık 250 TL, yetişkin kursu 300 TL ve tenis yetişkin kurs ücreti aylık 400 TL olarak belirlendi. Kurslara katılmak isteyen sporseverler detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için www.sporaskayseri.com.tr adresi üzerinden detaylı bilgiye ulaşarak kayıt işlemlerini de gerçekleştirebilecek.