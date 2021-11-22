Spor A.Ş.'nin Çocukları Madalyaya Kulaç Attı

Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Cansu Uçan ve Beren Duru Aydın, Ankara'da yapılan yarışmalarda ilk 10'a girdi.

20 - 21 Kasım 2021 tarihleri arasında Ankara'da yapılan 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Yarı Final Grup müsabakalarında Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından; Cansu Uçan 50 metre kurbağalama 5.,100 metre kurbağalama 6., 200 metre kurbağalama 6. oldu. Beren Duru Aydın ise, 400 metre serbest 9. Oldu.

Cansu Uçan aldığı derecelerle ‘A' barajını geçerek 11 yaş Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.