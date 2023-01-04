Spor AŞ'nin etkinliklerinden 277 bin sporsever faydalandı

Ş., çeşitlendirerek sürdürdüğü çalışmalarla spora verdiği önemi gösterdi. Bu çerçevede 2022 yılında 277 bin 98'i aşkın sporsever, Spor A.Ş.'nin etkinliklerinden faydalandı.

Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında spordan ulaşıma, eğitimden kültür sanata kadar pek çok alanda vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. Spor alanında lokomotif olan Spor A.Ş., faaliyetlerini çeşitlendirerek sürdürdüğü çalışmalarıyla 277 bin 98'i aşkın sporseveri etkinliklerinde bir araya getirdi. Bu çerçevede, Ş. tarafından 2022 yılında Büyükşehir Belediyesi himayesinde bulunan bisikletleri vatandaşların kullanımına sunarak, 15 Temmuz Milli birlik ve Demokrasi Günü'ne özel “Türkiye Aşkına Pedallıyoruz” sloganı ile düzenlediğimiz bisiklet turlarına 2 bin kişi katıldı.

Öte yandan “Doğa Seni Çağırıyor” Sloganı İle Sarımsaklı Barajı Kamp Alanında Düzenlenen Spor Ve Doğanın İç İçe Olduğu 12 Kampta 2 bin 400 doğasever misafir edilirken, Türkiye'nin sayılı, kent için en önemli organizasyonlarından biri olan uluslararası Kayseri Yarı Maratonu “Bir Maratondan Daha Fazlası” sloganıyla Kayseri'de ikinci kez gerçekleştirildi. 2022 yılı Erciyes teması olan maraton 21K, 10K ve halk koşusu kategorilerinde 15 ülkeden katılan 250 yabancı sporcunun yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelen 7 bin 500 sporcuyla tamamlandı.

SPOR A.Ş. TESİSLERİNDE 105 BİN 184 KİŞİ FAYDALANDI

2022 yılında Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Tesisleri'nde fitness, stüdyo, yüzme, spınnıng, aletli pilates, klinik pilates, hamile pilatesi ve fıtcross hizmetlerinden 105 bin 184 kişi faydalandı. Yaz sezonu boyunca 8 farklı lokasyonda haftanın 6 günü 07.15-08.15 saatleri arasında 5 binden fazla kişiye sabah sporları projesiyle ücretsiz bir şekilde spor yapabilme imkânı sağlandı.

Talas yamaç paraşütü indirme alanında Spor A.Ş. tesislerinde step aerobıck ve drumstıck branşlarında 2 bin sporsever güzel bir yaz akşamında sporla buluşturuldu. Ayrıca, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde "Ritmini Yakala" sloganı ile birbirinden farklı dans koreografileri, aerobik / zumba seansları, sürpriz hediyeler ve sahne gösterileriyle gerçekleştirilen 2 etkinliğe 2 bin kadın katılım sağladı.

2022 YILINDA SPOR OKULLARINDA 18 BRANŞTA 31 BİN 986 KİŞİYE HİZMET VERİLDİ

Sporu daima yaşam biçimi haline getirmeye çalışan Büyükşehir Belediyesi Spor Okullarında yaz, kış, güz ve bahar dönemi olmak üzere 18 branşta 31 bin 986 kişiye hizmet verildi.

Kayseri'nin incisi Erciyes'te faaliyet gösteren kayak okulunda da sezon boyunca 4 binden fazla kişiye kayak ve snowboard eğitimi verildi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünde bünyesinde uygun branşa yönlendirerek geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla alanında uzman antrenörler ve diyetisyenler eşliğinde 7-12 yaş aralığındaki çocuklar için “Beceri, Performans ve Antropometrik Özellikleri” dikkate alınarak ölçüm değerlendirmelerine göre genel yetenek taraması düzenlendi.

2022 YILINDA 194 MADALYA KAZANARAK BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATILDI

Büyükşehir Belediyesi spor kulübü ile Spor A.Ş. gençlik ve spor kulübü bünyesindeki sporcularla ulusal ve uluslararası müsabakalarda; 79 altın, 52 gümüş, 63 bronz olmak üzere toplamda 194 madalya kazanarak büyük başarılara imza atıldı.

YIL BOYUNCA TURNUVALAR DÜZENLENDİ

12 farklı mahallede “spor aş bizim mahallede” projesi çerçevesinde spor etkinlikleri düzenleyen Spor A.Ş. tarafından 30 bine yakın çocuk ve ailesine ulaşıldı. Ayrıca yıl boyunca plaj voleybolu, voleybol, 3x3 basketbol, yüzme, tenis, masa tenisi, ayak tenisi ve okçuluk branşlarında turnuvalar düzenlendi.

Öte yandan çocuk şenliklerinin yanı sıra “Üniversite Gençlik Spor Festivali”nde 5 branşta üniversite öğrencileri arasında spor turnuvaları gerçekleştirildi. Spor turnuvalarında, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca düzenlenen konserler ile birleştirerek 8 festival ve şenlikte 50 bin genç bir araya geldi.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ SPORCULARININ KIYASIYA MÜCADELE ETTİĞİ MÜSABAKALAR GERÇEKLEŞTİ

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin donanımlı tesislerinde atlı okçuluk, atlı cirit, basketbol, yol bisikleti Türkiye şampiyonaları gerçekleştirildi. Türkiye'nin en iyi sporcularının kıyasıya mücadele ettiği müsabakalara 25 bin seyirci katılım sağlarken, Avrupa hareketlilik haftası çerçevesinde 2022 yılı teması olan “daha iyi bağlantılar” ile farkındalık oluşturmak amacıyla 16-22 Eylül tarihleri arasında 10 bin kişinin katılımıyla etkinlikler gerçekleştirildi.