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Spor Toto Akademi Elit U17 Ligi 19.Hafta

Spor Toto Akademi Elit U17 Ligi 19.

hafta karşılaşmasında Hes Kablo Kayserispor evinde oynadığı maçta 1-0 geriden gelerek 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Sarı-Kırmızılılar aldığı galibiyetle puanını 30 yaparak 8.sıradaki yerini korudu.


Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha


Hakemler: Yusuf Uğulu, Yaşar Özçetin, Bekir Kahraman


Hes Kablo Kayserispor U17: Abdulkadit Taştan, Sabahattin Semi Şahin, Fevzi Can Kelebek, Mustafa Adıktı, Göktuğ Yayla, Ahmet Can Kenger, Hayrullah Erkip, (Dk.87 Alperen Elmas), Halil Can Durmuş, Yunus Emre Kılınç, (Dk.80 Ahmet Kağan Malatyalı), Mehmet Eray Özbek, Ethem Balcı , (Dk.90 Zafer Sunca)


MKE Ankaragücü U17: Halil Bağçı, Buğra Eşref, Kadircan Toksoy, Fatih Kılıccı, Baran Döner, Ulaş Yılmaz, (Dk.80 Sevet Saçma), Kaan İlker Görmez, (Dk.70 Atakan), Berkay Ateşyakan, Frukan Ceylan, Berke Gürbüz, Yasin Güvenoğlu (Dk.58 İbrahim Davşan),


Goller: Harullah Erkip Dk.98 ve 47 (Hes Kablo Kayserispor U17), Kaan İlker Görmez Dk.7 (MKE Ankaragücü U17)

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