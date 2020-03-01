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Spor Toto Akademi Elit U17 Ligi 24.Hafta

Spor Toto Gelişim Elit U17 Ligi 24.

haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Göztepe A.Ş karşısında ilk yarıyı 3-1 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda bulduğu goller ile sahadan 3-3'luk eşitlikle ayrılarak haftayı 1 puanla kapattı.


Stat: Sümer Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Hakan Çam, Erkan Kırçıl, Deniz Apaçık


Hes Kablo Kayserispor U17: Abdulkadir Taştan, Sabahattin Semi Şahin, (Safa Bağçı dk.56) Fevzican Kelebek, Zafer Sunca, Göktuğ Yayla, (Enes Koçoğlu dk.46), Ahmet Can Kenger, (Yakup Türkmen dk.73), Hayrullah Erkip, Ahmet Kağan Malatyalı, (Alperen Elmas dk.46), Yunus Emre Kılınç, Mehmet Eray Özbek, Ethem Balcı


Göztepe A.Ş U17: Bartu Dinç, Taha Yasin Avcı, Murat Altay, Mete Şentürk, Yiğithan Turhan, Ömer Faruk Gümüş, Yiğit Ferhat Genç, (Recep Güleç dk.75), Mehmet Gündüz, (Ege Parmaksız dk.81), Kaan Özder, Fikret Selçuk, Altay Özkan,


Goller: Mehmet Eray Özbek (dk.21 ve dk.82 (pen), Ethem Balcı (dk.89) (Hes Kablo Kayserispor U17), Altay Özkan (dk.34), Kaan Özder (dk.43),Fikret Selçuk (dk.45+1) (Göztepe A.Ş U17)


Sarı Kartlar: Göktuğ Yayla, Emre Kılınç, Sabahattin Semi Şahin (Hes Kablo Kayserispor U17)


Kırmızı Kart: Fikret Selçuk dk.82 (Göztepe A.Ş)

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