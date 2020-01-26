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Spor Toto Akademi Elit U19 Ligi 19.Hafta

Spor Toto Akademi Elit U19 Ligi 19.

hafta karşılaşmasında Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü'nü 86.dakikada Taner Gümüş'ün attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.


Stat: Atatürk Spr Kompleksi Yan Açık Saha


Hakemler: Levent Yeşilyurt, Yaşar Özçetin, Bekir Kahraman


Hes Kablo Kayserispor U19: Onur Can Özdemir, Ahmet Zekeriya Kartal, Barış Emir Erdoğan, Osman Can Çötür, Sinan Ayhan, (Dk.85 Halil), Gabriel Kalu, Semih Emir Erdoğan, (Dk.46 Süleyman Okçu), Lukman Tobi, (Dk.73 Taner Gümüş), Ümran Zambak, Selahattin Seyhun, Bora Barlas (Dk.85 Yiğit Deniz)


MKE Ankaragücü U19: Mert Topuz, Burak Can Alakuş, Anıl Dikmen, Emre Ünal, Murat Sipahioğlu, Alperen Özşahin, Yiğit Aydın, Mahmut Altınkaya, Burak Evren, Sıtkı Ferdi İmdat, Ahmet Aslan


Gol: Taner Gümüş Dk.86 (Hes Kablo Kayserispor U19)

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