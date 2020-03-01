Spor Toto Akademi Elit U19 Ligi 24.Hafta

Spor Toto Akademi Elit U19 Liginin 24.
haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında oynadığı maçta Göztepe A.Ş ilk yarıda Bora Barlas'ın golü ile 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: Ramazan Haymana, Furkan Ulu, Turan Çelik
Hes Kablo Kayserispor U19: Doğan Alemdar, Ahmet Kürşat Kılıç, Erden Tomarza, Sinan Ayhan, Ömer Memiş, Ahmet Zekeriya Kartal, Bora Barlas, Hakan Çıtak, Süleyman Okçu, Selahattin Seyhun, Yiğit Yavuz Deniz
Göztepe A.Ş U19: Eren Bilen, Erkam Kömür, Doğu Demirkol, Tibet Öniz, Muharrem Uçar, Furkan Kozhan, Yılmaz Basravi, Metin Yıldırım, Barış Köktürk, Alper Aşkın, Efe Binici
Gol: Bora Barlas (dk.44) (Hes Kablo Kayserispor U19)