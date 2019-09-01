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Spor Toto Akademi Elit U19 Ligi 3.Hafta

İstikbal Mobilya Kayserispor U-19 takımı ligin 3.

haftasında oynadığı maçta Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ediyor.


Sarı-Kırmızılılar geride kalan 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı ve 7 puan topladı.


Stat: Kadir Has Dış Saha


Hakemler: Alim Kandemir, Furkan Ulu, Turan Çelik


İstikbal Mobilya Kayserispor U-19: Doğan Alemdar, Barış Emirhan Doğan, Ahmet Kürşat Kılıç, Osman Can Çötür, Erden Tomarza, Chukwuemeka Gabriel Kalu, Taner Gümüş, Süleyman Okçu, Anthony Chıgaemezu Uzodımma, Ercan Çiftçi, Selahattin Seyhun


Galatasaray U-19: Berk Balaban, Bozan Uymaz, Mustafa Yiğit Turgut, Işık Kaan Arslan, Metehan Baltacı, Güney Gençel, Ferhan Evren, Mustafa Kapı, Mustafa Fettahoğlu, Atalay Babacan, Süleyman Luş


Goller: 84 dk ve 90+4 dk Anthony Uzodımma (İstikbal Mobilya Kayserispor U-19)

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