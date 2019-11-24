İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto Akademi Elit U19 Ligi

Spor Toto Akademi Elit U19 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 12.

haftasında sahasında oynadığı maçta 2 kere geriye düşmesine rağmen Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı ve haftayı 1 puanla kapattı.


Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha


Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Turan Çelik, Deniz Apaçık


İstikbal Mobilya Kayserispor U19: Doğan Alemdar, Sinan Ayhan, Barış Emirhan, Ömer Memiş, Erden Tomarza (Dk.65 Taner Gümüş), Gabriel Kalu, Lukman Tobi, Selahattin Seyhun (Dk.81 Halil Sevinç),Ümran Zambak, Ercan Çiftçi, Süleyman Okçu


Demir Grup Sivasspor U19: Muhammet Can Tuncer, Eren Çetindere, Türker Hacıoğlu, Özkan Yiğiter, Bünyamin Başar, Ayhan Tuş, Çağrı Karabey, Mert Canpolat, Kubilay Eren Şahin, Emre Keser, (Dk.75 Halil Güzel), Muhammed Emin Ergin


Goller: Selahattin Seyhun Dk.39, Süleyman Okçu Dk.90 (İstikbal Mobilya Kayserispor U19), Kubilay Eren Şahin Dk.36, Halil Güzel Dk.80 (Demir Grup Sivasspor U19)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.