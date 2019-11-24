Spor Toto Akademi Elit U19 Ligi

haftasında sahasında oynadığı maçta 2 kere geriye düşmesine rağmen Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı ve haftayı 1 puanla kapattı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Turan Çelik, Deniz Apaçık

İstikbal Mobilya Kayserispor U19: Doğan Alemdar, Sinan Ayhan, Barış Emirhan, Ömer Memiş, Erden Tomarza (Dk.65 Taner Gümüş), Gabriel Kalu, Lukman Tobi, Selahattin Seyhun (Dk.81 Halil Sevinç),Ümran Zambak, Ercan Çiftçi, Süleyman Okçu

Demir Grup Sivasspor U19: Muhammet Can Tuncer, Eren Çetindere, Türker Hacıoğlu, Özkan Yiğiter, Bünyamin Başar, Ayhan Tuş, Çağrı Karabey, Mert Canpolat, Kubilay Eren Şahin, Emre Keser, (Dk.75 Halil Güzel), Muhammed Emin Ergin

Goller: Selahattin Seyhun Dk.39, Süleyman Okçu Dk.90 (İstikbal Mobilya Kayserispor U19), Kubilay Eren Şahin Dk.36, Halil Güzel Dk.80 (Demir Grup Sivasspor U19)