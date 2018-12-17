Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.
Grupta dün oynanan karşılaşmada Talasgücü Belediyespor sahasında İskenderun Belediye Gençlik ve Spor'u 2-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
Stat: Kadir Has Yan Açık Saha
Hakemler: Hasan Can Tamtekin, Murat Oruç,Enes Temel
Talasgücü Belediyespor: Mustafa Bulut, Adem Demiroğlu, Burak Öztürk, Mehmet Tahir Kalem, Recep Daylak, Canberk Soykuvvet, Mustafa İlkay Kartalxxx (Ali Yılmaz dk 71) Sedat Burak Altay, (Ozan Kaan Özdemir dk 58) Furkan Özdemir, Yusuf Eser, (Kubilay Kaan Türk dk 89), Ertuğrul Yalman
İskenderun Belediye Gençlik ve Spor: İsmail Turhan, İbrahim Öz, Volkan Ayseki, Cabbar Çelik, Can Taylan, Akan Karasu, Samed Aytekin, İzzettin Ekin, M.Onur Demir, Ömer Faruk Kartal, Mustafa Yıldız
Goller: Ertuğrul Yalman (penaltı) dk 15, Ozan Kaan Özdemir dk 65 (Talasgücü Belediyespor) Volkan Akseki dk 25 (İskenderun Belediye Gençlik ve Spor)