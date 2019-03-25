Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.
Grupta dün Mersin'de oynanan karşılaşmada Talasgücü Belediyespor, İçelspor'a 2-0 mağlup oldu ve haftayı puansız kapattı.
Stat: Mersin stadyumu
Hakemler R: Ramazan Doğanay, Mustafa Burak Kuş, Metin Uçar
İçelspor: Sertaç Güzel, Uğur Bilgöl, Atalay Demirbağ, İmam Almas, Samet Sarıkaya (Sefer Sever dk 63), Sertaç Şahin, Recep Çoban, Ebubekir Yardım, Hakan Doğan, Gürhan Özdemir, Mykola Ahapov
Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete, Adem Demiroğlu (Ali Yılmaz dk 22), Burak Öztürk, Mehmet Tahir Kalem, Recep Daylak, Mustafa İlkay Kartal, Chukwuemeka Gabriel Kalu, Lukman Tobı Iwaloye (Dursun Erdem Yıldız dk 65), Furkan Özdemir, Yusuf Eser, Ertuğrul Yalman
Goller: Samet Sarıkaya (dk 77), Sefer Sever (dk 90+1) (İçelspor)