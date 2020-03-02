Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.
Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor ligin 20. haftasında sahasında oynadığı maçta Sorgun Beeldiyespor'u 5-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: İsmail Güzel, Recep İlker Kor, Ümit Yalçın Eser
Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete, (dk. 75 Onur Acar), Doğancan Akkaya, Muhammed İbrahim, Recep Daylak, Burak Öztürk, (dk. 63 Mehmet Tahir Kalem) Resul Ekrem Turhan, Uğur Gezer, Canberk Soykuvvet, Burak Gezer, Mustafa İlkay Kartal, (dk. 71 Serkan Demirezen), Furkan Özdemir
Sorgun Belediyespor: İbrahim Bayram, Serdar Güleşe, Bilal Budak, Yasin Akyol, Muhammet Çetin, Abdulkadir Özdemir, Mehmet Kaya, Sedat Kaan, İzzet Kılıç, Atahan Mehmet, Onurcan Şenkal
Goller: Doğancan Akkaya (dk.37), Furkan Özdemir (dk.43), Mustafa İlkay Kartal (dk.54), Uğur Gezer (dk.64 ve 71) (Talasgücü Belediyespor)