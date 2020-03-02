İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.

Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor ligin 20. haftasında sahasında oynadığı maçta Sorgun Beeldiyespor'u 5-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.



Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha


Hakemler: İsmail Güzel, Recep İlker Kor, Ümit Yalçın Eser


Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete, (dk. 75 Onur Acar), Doğancan Akkaya, Muhammed İbrahim, Recep Daylak, Burak Öztürk, (dk. 63 Mehmet Tahir Kalem) Resul Ekrem Turhan, Uğur Gezer, Canberk Soykuvvet, Burak Gezer, Mustafa İlkay Kartal, (dk. 71 Serkan Demirezen), Furkan Özdemir


Sorgun Belediyespor: İbrahim Bayram, Serdar Güleşe, Bilal Budak, Yasin Akyol, Muhammet Çetin, Abdulkadir Özdemir, Mehmet Kaya, Sedat Kaan, İzzet Kılıç, Atahan Mehmet, Onurcan Şenkal


Goller: Doğancan Akkaya (dk.37), Furkan Özdemir (dk.43), Mustafa İlkay Kartal (dk.54), Uğur Gezer (dk.64 ve 71) (Talasgücü Belediyespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.