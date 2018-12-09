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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 12.Hafta

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.

Grupta dün oynanan karşılaşmada Adana Kiremithanespor, Talasgücü Belediyespor'u evinde 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Talasgücü Belediyespor, iyi oynadığı maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.


Stat: Adana Kayhan Kaynak Kardeş Stadı


Hakemler: Burak Filik, Mehmet Ali Çetin, Perihan Ece


Adana Kiremithanespor: Feyzi Delikanlı, Vedat Araz, David Simbo, Emre Karagüzül, Uğur Kaynak, İlhan Aydoğdu,Berat Demirbuğa, Şahin Çakır, Muhittin Tümbül, Server Yılmaz, Cengiz Argüç Argın


Talasgücü Belediyespor: Mustafa Bulut, Adem Demiroğlu, Mehmet Tahir Kalem, Recep Daylak, Burak Öztürk, Canberk Soykuvvet, Furkan Özdemir, Sedat Burak Altay, Ertuğrul Yalman, Mustafa İlkay Kartal, Yusuf Eser


GOL: Şahin Çakır dk 45 (Adana Kiremithanespor)

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