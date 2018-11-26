Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.
Grupta dün oynanan karşılaşmada Talasgücü Belediyespor evinde Mersin ekibi İçelspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Kadir Has Yan Açık Saha
Hakemler: Hasan Kılıçarslan, Serhat Akgül, Emre Selim Göl
Talasgücü Belediyespor: Mustafa Bulut, Adem Demiroğlu, Mehmet Tahir Kalem, Burak Öztürk, Recep Daylak, Canberk Soykuvvet, Furkan Özdemir (dk. 66 Süleyman Öztürk), Sedat Burak Altay, Ertuğrul Yalman (dk. 79 Ali Yılmaz) Mustafa İlkay Kartal, Yusuf Eser (dk. 85 Yakup Can Yazgan)
İçelspor: Sertaç Güzel, Tuna Akgüneş, Atalay Demirbağ, Samet Sarıkaya, Mustafa Kurcan, Ömer Önder, Asar Gafurov, Sertaç Şahin, Gülhan Özdemir, Güven Güneri, Ömer Nazilli
Goller: Canber Soykuvvet (dk.38 pen) (Talasgücü Belediyespor), Ömer Nazilli (dk.55) (İçelspor)
Kırmızı Kart: Mehmet Tahir Kalem (dk.78) (Talasgücü Belediyespor)