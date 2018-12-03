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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig.

5. Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor deplasmanda oynadığı maça 7 Mart Kadirli Demirspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.


Stat: Kadirli İlçe Stadı


Hakemler: Buğrahan Dilhan İnanır, Emre Tatar , Onur Tek


7 Mart Kadirli Demirspor: Ali Dinçgözoğlu , Mehmet Akdaş, Ahmet Durmuşoğlu, Anıl Kapıkıran, Berk Ercan, Burak Yıldır, Mehmet Rıdvan Yıldız, Alperen Ellez, Kayhan Kılavuz, Ulaşcan Özdeniz, Anthony Okoronkwo


TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Mustafa Bulut, Adem Demiroğlu, Rafet Kayapınar, Recep Daylak, Burak Öztürk, Canberk Soykuvvet, Furkan Özdemir, (Dk 82 Ali Yılmaz), Sedat Burak Altay, Ertuğrul Yalman, (Dk 89 Kubilay Kaan Türk), Mustafa İlkay Kartal, Yusuf Eser (Dk 68 Ozan Kaan Özdemir)


Goller: Uluşcan Özdeniz dk 79 (7 Mart Kadirli Demirspor) Dk.8 Mustafa İlkay kartal dk 8, Ertuğrul Yalman dk 17 (pen) (Talasgücü Belediyespor)


Kırmızı Kart: Mehmet Rızvan Yıldız dk 81


(7 Mart Kadirli Demirspor)

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