Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Grupta Kayseri'yi tek takım olarak temsil eden Talasgücü Belediyespor, Mersin'de oynadığı maçta Medcem Silifke Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.

Stat: Silifke İlçe Stadı

Hakemler: Ümit Çakır, Halil Karakuş, Nezihi Aytar

Medcem Silifke Belediyespor: Selçuk Üredi, Yahya Bilgilioğlu, Tugay Şahin, Recep Mertcan Eskin, Burak Bilgen, Umut Şahin, Mahsum Kara, Yılmaz Lüle, (Mert Yarar dk 57) Necati Önal, Ekrem Solak, (Veysel Okur dk 80) Azat Mamuk, (İbrahim Kök dk 72)

Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete, Rafet Kayapınar, (Göksel Arsoy dk 46) Mehmet Tahir Kalem ?, Burak Öztürk, Ali Yılmaz, Recep Daylak, Okan Yenidünya, (Turan Derecik dk 80) Mustafa İlkay Kartal, Furkan Özdemir (Süleyman Öztürk dk 70) Yusuf Eser, Ertuğrul Yalman

Goller: Necati Önal dk 28, Azat Mamuk dk 45 (Medcem Silifke Belediyespor)

Kırmızı Kart : Mehmet Tahir Kalem dk 1 (Talasgücü Belediyespor)