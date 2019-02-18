Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Grupta Kayseri'yi tek takım olarak temsil eden Talasgücü Belediyespor sahasında oynadığı maçta Mersin ekibi Mut Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Atatürk Dış Saha

Hakemler: Ali Artun Özdemir, Haydar Avcı, Ali Ceylan

Talasgücü Belediyespor: M. Umut Mete, Adem Demiroğlu, Göksel Arsoy, Mehet Tahir Kalem, Burak Öztürk, Recep Daylak, Mustafa İlkay Kartal, Yusuf Eser, Furkan Özdemir, Okan Yenidünya, Ertuğrul Yalman

Mut İdman Yurdu Belediyespor: Osman Boz, Emir Özbay, Hasan Can Şay, Özkan Tan, Osman Nuri Çulfa, Hüseyin Onur Gedikkaya, Rıdvan İğrek, Özcan Polat, Erdi Balcı, Emrecan Özbay, Abdurrahman Veli Akça

Goller: Ertuğrul Yalman dk 29 (Talasgücü Belediyespor) Abdurrahman Veli Ağça dk 36, Özcan Polat dk 72 (Mut İdman Yurdu Belediyespor)

Kırmızı Kart: Emrecan Özbay dk 86 (Mut İdman Yurdu Belediyespor)