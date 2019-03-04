Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, evinde oynadığı maçta Hatay ekibi Kırıkhanspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Dış Saha

Hakemler: Umut Kılıç, Emre Karagel, Kadir Akıllı

Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete, Ali Yılmaz, Recep Daylak, Burak Öztürk, Mehmet Tahir Kalem, Chekwuemeka Gabriel Kalu, (Sedat Burak Altay dk 67), Dursun Erdem Yıldız, Göksel Arsoy, Ertuğrul Yalman ( Mustafa Erkoç dk 85), Mustafa İlkay Kartal, Furkan Özdemir (Lukman Tobi İwaloye dk 77)

Kırıkhanspor: Tayfun Bekir Yıldırımhan, Suat Beliktaş z, Metehan Uçak, Mehmet Akdaş*, Hüseyin Akmaz, Serbay Keskin, Adlan Canlika, Mehmet Cemil Albayrak, Mahmut Dalgıç, Buran Tulun, İlyas Yılmaz

Goller: Ertuğrul Yalman dk 19, Furkan Özdemir dk 20, Dursun Erdem Yıldız dk 90 (Talasgücü Belediyespor)