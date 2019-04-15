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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.

Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, hafta sonu sahasında oynadığı maçta Adana ekibi Kiremithanespor'u ilk yarıda bulduğu 3 golle sahadan 3-1'lık galibiyetle ayrıldı.


Stat: Kadir Has Dış Saha


Hakemler: Yavuz YAsul, Özcan Şimşek, Samet Kaya


Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete, Ali Yılmaz, Göksel Arsoy,, Mehmet Tahir Kalem, Burak Öztürk, Chukwuemeka Gabriel Kalu, Yusuf Eser (Dursun Erdem Yıldız dk 77), Sedat Burak Altay, Ertuğrul Yalman (Yakup Can Yazgan dk 86), Mustafa İlkay Kartal (Okan Yenidünya dk 68),Furkan Özdemir


Adana Kiremithanespor: Sadettin Ceviz, Emre Karagüzel, Şafak Sarı, Uğur Kaynak (Server Yılmaz dk 59),Vedat Araz (Şamil Bekman dk 10)Aykut Eren, Berat Demirbuğa, Orhan Doğan, Cihan Yüce (Mustafa Kazım Bilal Onur dk 77), Hakkı Tosun, Cengiz Argüç Argın


Goller: Mehmet Tahir Kalem dk 4, Ertuğrul Yalman dk 7, Chukwuemeka Gabriel Kalu dk 42 (Talasgücü Belediyespor) Berat DEmirbuğa dk 80 (Adana Kiremithanespor)

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