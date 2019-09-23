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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.

Grupta 2019-2020 sezonu ilk hafta maçları ile başladı. Ligin ilk maçında Kayseri derbisinde Yahyalıspor ile Talasgücü Belediyespor karşı karşıya geldi. Yahyalı İlçe Stadında oynanan zorlu doksan dakika 2-2 tamamlandı ve iki takımda sezona 1'er puanla başladı.


Stat: Yahyalı İlçe Stadı


Hakemler: Sevgi Günel, Serhat Akgül, Necmi Akıncı


Yahyalıspor: Bülent Aygün, Melik Sermet Kayaş, Ahmet Yumutkan, Ümit Kale, Mehmet Bayram, Ramazan Durdu, Can Ölçer, (Çağatay Polatdemir dk 75), Sinan Yitmez, (Harun Yıldırım dk 87), İsmet Yazgan, Turgay Aydoğan, (Sedat Burak Altay dk 64), Süleyman Öztürk


Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete, Burak Öztürk, Recep Daylak, Mehmet Tahir Kalem, Doğancan Akkaya, Mustafa İlkay Kartal, (Muhammed İbrahim Şahinkaya dk 85), Burak Görgülü, Burak Gezer, Resul Ekrem Turhan, Melihşah Aslan, (Serkan Demirezen dk 59), Furkan Özdemir, (Dursun Erdem Yıldız dk 70)


Goller: İsmet Yazgan dk 3, Ümit Kale dk 50 (Yahyalıspor) Recep Daylak dk 54, Burak Görgülü dk 90+2 (Talasgücü Belediyespor)

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