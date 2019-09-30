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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.

Grupta ligin 2.haftasında Talasgücü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Reyhanlıspor'a son dakikalarda yediği golle 1-0 mağlup oldu. Sarı-Lacivertliler 2 hafta sonunda 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 1 puanda kaldı.


Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha.


Hakemler: Can Albay, Mehmet Barsbay, Damla Ata


Talasgücü Belediyespor :Mustafa Umut Mete, Recep Daylak, Burak Öztürk, Mehmet Tahir Kalem, Doğancan Akkaya, Burak Görgülü, Resul Ekrem Turhan, Ali Osman, Mustafa İlkay Kartal, Furkan Özdemir, Burak Gezer


Reyhanlıspor: Kenan Kurt, Yusuf Mersin, M.Ali Aslan, Barış Can Gör, Oğuz Kaan Oral, M.Cemil Albayrak, M.Cuma Yıldız, M.Ali Pancar, Muhammed Al, İbrahim (Mehmet Hammade dk 55), Fırat Burak, İlker Doğan


Gol: Mehmet Hammade dk 84 (Reyhanlıspor)


Kırmızı Kart: Doğancan Akkaya dk 70 (Talasgücü Belediyespor)

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