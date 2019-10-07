Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor, deplasmanda Pozantı Gençlik ve Spor'u son dakikalarda attığı goller ile 2-0 mağlup ederek bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı. Sarı-Lacivertli takım bir penaltı atışından yararlanamazken karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

Stat: Adana Pozantı İlçe Stadı

Hakemler: Mustafa Ünver, Işık Ekinci, Baran Can Durmuş

Pozantı Gençlik ve Spor: Zafer Yılmaz, Ersin Teber, Ulaş Cevahir Taş, Ahmet Dalkıran, Yunus Emre Kocahan, Oktay Üstünel, Mehmet Öner, Kutay Özyıldırım, Birkan Bacanak, Arda Öztep, Vedat Bulut

Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete, MElihşah Aslan, Muhammed İbrahim Şahinkaya, Yunus Öztürk, Burak Öztürk, Recep Daylak, Mustafa İlkay Kartal, Resul Ekrem Turhan, Burak Görgülü, ali Osman Aydoğan, Furkan Özdemir,

Goller: Mustafa İlkay Karta dk 82, Birkan Bacanak dk 90+4 (kendi kalesine) (Talasgücü Belediyespor)

Kırmızı Kartlar: Burak Gezer dk 90+4, Furkan Özdemir dk 90+4 (Talasgücü Belediyespor)

Kaçan Penaltı: Burak Görgülü dk 71 (Talasgücü Belediyespor)