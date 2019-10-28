Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.
Grupta dün oynanan karşılaşmada Talasgücü Belediyespor, evinde Elit Naturel Eşmekaya Sultanhanıspor'a 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: İrfan Çağrı Baş, Ragıp Can Ar, Emrah Türkyılmaz
Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete, Ali Yılmaz, Muhammed İbrahim Şahinkaya, Yunus Öztürk, Burak Öztürk, Recep Daylak, (Dk. 46 Ali Osman Aydoğan), Dursun Erdem Yıldız, (Dk. 67 Serkan Demirezen), Resul Ekrem Turhan, Mustafa İlkay Kartal, Bünyamin Demir, Furkan Özdemir (Dk.46 Abdulsamet Demirel)
Elit Naturel Eşmekaya Sultanhanıspor: Muhlis Can Yakut, Anıl Kaan Mersin, Murat Ulusoy, Akif Karakuş, Mehmet Güneş, Umut Çelik, (Dk.48 Abidin Köylü), Ali Kale, (Dk.82 Muzaffer Pay), Doğukan Erdoğan, Halit Saltuk Buğrahan Küçükoğlu, Ömer Koç, Musa Aydın (Dk.80 Süleyman Furkan Sözeriyim)
Gol: Arif Karakuş dk.8 (Elit Naturel Eşmekaya Sultanhanıspor)