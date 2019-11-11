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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.

Grupta mücadele eden Yahyalıspor ligin 8.haftasında oynadığı maçta Yozgat ekibi Sorgun Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Yeşil-Beyazlılar aldığı bu galibiyetle puanını 10'a çıkardı.


Stat: Yahyalı İlçe Stadı


Hakemler: Mehmet Çekiç, Abdullah Polat, Çiğdem Çekiç


Yahyalıspor: Batuhan Yıldırım, Melik Sermet Kayaş, Ümit Kale. Çağatay Polatdemir, Sedat Burak Altay, İsmet Yazgan, Can Ölçer, Süleyman Öztürk, Ramazan Durdu, Emre Özden, Tugay Aydoğan


Sorgun Belediyespor: Kadir Kaan Yalçın, Serdar Güleşce, Yiğit Köse, Yasin Akyol, Muhammet Çetin Polat, Abdullah Sönmez, Abdulkadir Özdemir, Onurcan Şenkartal, Ertuğrul Yalman, Bayram Erkek, Atakan Mehmet Kömürlü


Goller: Melik Sermet Kayaş Dk. 34,Emre Özden Dk.50 (Yahyalıspor), Dk.17 Ertuğrul Yalman (Sorgun Belediyespor)

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