Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor ligin 8.haftasında deplasmanda oynadığı maçta 5 Temmuz İskenderunspor'u her ili yarıda attığı goller ile 2-0 mağlup etti ve 3 puanla döndü. Sarı-Lacivertliler maç sonu büyük sevinç yaşadı.

Stat: İskenderun 5 Temmuz

Hakemler: Güney Güneylioğlu, Burak Savaş, Rahman Alim Sakarya

5 Temmuz İskenderunspor: Seyfettin Özer, İsmail Salman, Okan Aslan, Murat Kurt, Onur Çakır, Erdi Yıldırım, Koray Kurt, Nevres Demir, Ali Kurt, Sefer Mert Buldu, Ali Yıldırım

Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Metex, Doğancan Akkaya, Burak Öztürk, Recep Daylak, Muhammed İbrahim Şahinkaya, (Dk.26 Ali Osman Aydoğan), Resul Ekrem Turhan, (Dk.70 Melikşah Aslan), Göksel Arsoy, Bünyamin Demir, Furkan Özdemir, Mustafa İlkay Kartal, Burak Gezer, (Dk.88 Serkan Demirezen)

Goller: Furkan Özdemir Dk.36, Mustafa İlkay Kartal Dk.65 (Talasgücü Belediyespor)