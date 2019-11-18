Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.
Grupta mücadele eden Yahyalıspor ligin 9.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Reyhanlıspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Reyhanlı Tayfur Sökmen Stadı
Hakemler: Nurullah Kırbaş, Mehmet Yılmaz Çalışır, Mehmet Çakmak
Reyhanlıspor: Kenan Kurt, Mehmet Cemil Albayrak, Barış Can Gür, Oğuz Kaan Oral, Mehmet Ali Pancar, Fatih Alyaz, Fırat Burak Boz, (Dk.46 Deniz Doksöz), İlker Doğdu, Ömerhan Çıldır, Mohamad Alibrahim, (Dk. 63 Kadir Merthan), Mehmed Hammade
Yahyalıspor: Batuhan Yıldırım, Melik Sermet Kayaş, (Dk.83 Ersoy Yılmaz),Çağatay Polatdemir, Ümit Kale, Tugay Aydoğan, Can Ölçer, Sedat Burak Altay, (Dk.66 Mehmet Bayram), Okan Yenidünya, (Dk.46 Süleyman Öztürk),Emre Özden, Ramazan Durdu, İsmet Yazgan