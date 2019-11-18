İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.

Grupta mücadele eden Yahyalıspor ligin 9.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Reyhanlıspor ile golsüz berabere kaldı.



Stat: Reyhanlı Tayfur Sökmen Stadı


Hakemler: Nurullah Kırbaş, Mehmet Yılmaz Çalışır, Mehmet Çakmak


Reyhanlıspor: Kenan Kurt, Mehmet Cemil Albayrak, Barış Can Gür, Oğuz Kaan Oral, Mehmet Ali Pancar, Fatih Alyaz, Fırat Burak Boz, (Dk.46 Deniz Doksöz), İlker Doğdu, Ömerhan Çıldır, Mohamad Alibrahim, (Dk. 63 Kadir Merthan), Mehmed Hammade


Yahyalıspor: Batuhan Yıldırım, Melik Sermet Kayaş, (Dk.83 Ersoy Yılmaz),Çağatay Polatdemir, Ümit Kale, Tugay Aydoğan, Can Ölçer, Sedat Burak Altay, (Dk.66 Mehmet Bayram), Okan Yenidünya, (Dk.46 Süleyman Öztürk),Emre Özden, Ramazan Durdu, İsmet Yazgan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.