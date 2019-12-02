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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.

Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ligin 11.haftasında evinde oynadığı maçta İDmanyurdu 1925 Spor'U 4-1 mağlup ederek, iç sahadaki şansızlığını kırdı.


Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha


Hakemler: Emre Can Furuncu, Haktan Taflan, Azem Zorlu


Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete, Doğancan Akkayaxxx, Mehmet Tahir Kalem, Melihşah Aslan, Burak Öztürk (Dk.69 Muhammet İbrahim Şahinkayax), Göksel Arsoy (Dk.75 Yunus Öztürk), Mustafa İlkay Kartal, Bünyamin Demir, Resul Ekrem Turhan, Furkan Özdemir (Dk.81 Burak Görgülü), Burak Gezer


İdmanyurdu 1925 Spor: Fatih Kirpi, Adnan Tizer, Emirhan Yaşa, Abdurrahman Türkmen (Dk. 63 Ali Kafadar), Alper Erkoç, Selim Belci, Doğukan Tektaş, Yılmaz Tuğra Kölmük, Tekin Atsız, Batuhan Yarbaşar, Malik Sercan Gök,


Goller: Bünyamin Demir Dk.22, Furkan Özdemir Dk.50 (pen) ve 63, Burak Gezer Dk.80 (Talasgücü Belediyespor) Ali Kafadar Dk. 75 (İdmanyurdu 1925 Spor)

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