Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor evinde oynadığı maçta Mucur Yabanlıspor'u 4-0 gibi farklı mağlup ederek ligin ilk yarısını 3 puanla tamamladı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Sedef Altuntepe, Gökay Eşme, Mustafa Pelit

Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete, Burak Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Mehmet Tahir Kalem, Melihşah Aslan, Resul Ekrem Turhan, Mustafa İlkay Kartal, Burak Görgülü, Burak Gezer, Bünyamin Demir, Furkan Özdemir

Yabanlıspor: Bekir Furkan Fındık, Yiğit Alan, Şükrü Ali Danışan, Burak Kara, Emre Karamahmut, Hacı Koray Korkmaz0, Yunus Emre Aslan, Ertuğrul Şimşek, Yunus Gültekin, Seyithan Akdoğan, Mevlüt Şimşek

Goller: Burak Görgülü Dk.5, Mehmet Tahir Kalem Dk.20, İbrahim Şahinkaya Dk.38, Mustafa İlkay Kartal Dk.90 (Talasgücü Belediyespor)

Kırmızı Kart: Furkan Özdemir Dk.50 (Talasgücü Belediyespor)