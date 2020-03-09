Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.
Grupta mücadele eden YAhyalıspor, deplasmanda oynadığı maçta Yozgat ekibi Sorgun Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Yahyalıspor'dan 2 oyuncu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Stat: Sorgun İlçe Stadı
Hakemler: Muhammed Durkan, Aykut Yılmaz, Rahmi Görçay
Sorgun Belediyespor: İbrahim Bayram, Muhammet Çetin Polat, Serdat Güleşçe, Bilal Budak, Halil İbrahim Kurt, Sedat Kaan Akay, İsa Fuat Dayı, Atahan Mehmet Kömürlü, İzzet Kılıç, (Muhammed Uçar dk.88), Onurcan Şenkartal, Ertuğrul Yalman, (Süleyman Burak Zaimler dk.83)
Yahyalıspor: Batuhan Yıldırım, Ahmet Canpolat, Ümit Kale, İbrahim Ayyıldırım, Turgay Aydoğan, Latif Aydemir, (Can Ölçer dk.46), Ramazan Aksoy, Mehmet Bayram, (Melik Sermet Kayaş dk.65), Ersoy Yılmaz, (Osman Şentürk dk.55), Ramazan Durdu, Süleyman Öztürk
Goller: Ertuğrul Yalman (dk.62 penaltı) (Sorgun Belediyespor), Ramazan Durdu (dk.68 penaltı) (Yahyalıspor)
Sarı Kartlar: Muhammet ÇEtin Polat, Atahan Mehmet Kömürlü, Bilal Budak (Sorgun Belediyespor), Ramazan Durdu, Batuhan Yıldırım, Süleyman Öztürk, Ramazan Aksoy, Eren Torbalı (Yahyalıspor)
Kırmızı Kartlar: İbrahim Bayram (Maç sonu) (Sorgun Belediyespor), İbrahim Ayyıldırım dk.75, Turgay Adyoğan dk.90+5 (Yahyalıspor)