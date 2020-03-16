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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.

Grupta mücadele eden Yahyalıspor ligin 22.haftasında evinde oynadığı maçta Reyhanlıspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürdü.



Stat: Yahyalı İlçe Stadı


Hakemler: Halil Erdoğan, Okan Güldal, Emre Koç


Yahyalıspor: Batuhan Yıldırım, Ahmet Canpolat, Ümit Kale, Melik Sermet Kayaş, Ramazan Durdu, Can Ölçer, Ersoy Yılmaz, (Eren Torbalı dk.82), Okan Yenidünya, (Latif Aydemir dk.85), Ramazan Aksoy, (Osman Şentürk dk.68), Süleyman Öztürk, Mehmet Bayram


Reyhanlıspor: Mustafa Kısa, Mehmet Cemil Albayrak, Barış Can Gür, Oğuz Kaan Oral, (Kadir Mertkan Cerrah dk.62), Mehmet Ali Pancar, Ömerhan Çıldır, İlker Doğru, Mehmed Hammade, Mehmet Cuma Yıldız, (Deniz Doksöz dk.32), Mohamad Alibrahim, (Resul Alyar dk.90), Orhan Pala


Goller: Ersoy Yılmaz (dk.25) (Yahyalıspor), Mehmed Hammade (dk.63) (Reyhanlıspor)


Sarı Kartlar: Ahmet Canpolat, Ramazan Durdu, Süleyman Öztürk, Melik Sermet Kayaş, Eren Torbalı (Yahyalıspor), Barış Can Gür, Oğuz Kaan Oral, Mohamad Alıbrahım (Reyhanlıspor)

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